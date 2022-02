Comidas más famosas en el Super Bowl

Los Ángeles, CA.- El Super Bowl 2022 será este 13 de febrero de 2022 en el SoFi Stadium en Inglewood, California, donde se enfrentarán Los Angeles Rams y Cincinnati Bengals para definir al próximo campeón del Supertazon de la edición 2022.

Así pues, el SoFi Stadium albergará al menos 70.000 espectadores para disfrutar del máximo evento deportivo de la National Football League (NFL) de los Estados Unidos.

De esta forma, según el Instituto Americano de Distribución de Alimentos, el Super Bowl es el segundo día que más se consume en todos los Estados Unidos, superado solo por el Día de Acción de Gracias.

El portavoz del National Chicken Council (NCC), Tom Super, declaro que, “Como casi cualquier otra cosa que compren en este momento, las alitas podrían ser un poco más caras, pero estarán surtidas. No esperaría hasta el inicio del partido para estar en la fila o hacer un pedido en línea”.

