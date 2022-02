¿Qué equipos han ganado más Supertazón o Super Bowl?

Los Ángeles, CA.- En la historia de los Supertazón o Super Bowl hay dos equipos que puntean como los máximos equipos ganadores, tratándose de los New England Patriots y Pittsburgh Steelers, con seis títulos de la NFL.

En primera instancia, están los Pittsburgh Steelers que cosecharon sus títulos antes de 1970.

Luego de este año, hubo una sequía de 60 años, hasta el 2006, cuando alcanzaron su quinto título. Para el 2009 frente a los Arizona Cardinals lograron su sexta coronación.

Sin embargo, sus Supertazón ganados están definidas en las siguientes fechas: 1975 contra Minnesota Vikins, 1976 vs Dallas Cowboys, 1979 otra vez contra Dallas Cowboys, 1980 vs los Ángeles Rams.

