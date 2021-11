Un «sorprendido» Teófimo López destronado por Kambosos

Nueva York, NY.- El australiano George Kambosos se hizo con el título de campeón de peso ligero del CMB, FIB OMB al derrotar al estadounidense Teófimo López por decisión unánime en el Madison Square Garden.

Asimismo los jueces mostraron como ganador a George Kambosos con tarjetas de 115-111, 114-113 y 115-112, destronando con el reinado del estadounidense con descendencia hondureña López.

El excampeón López, buscó finalizar el encuentro con un knockout desde el propio primer round. Haciendo uso de estilo, presionó de forma efictiva con japs y golpes de derecha que hicieron probar la lona al actual campeón.

A pesar de este primer round Kambosos se mantuvo firme y mostró un esfuerzo áspero para ir y venir con the takeover en una acción de dar y recibir sin parar.

Thank you for everything @MannyPacquiao ❤️ the rounds we shared together shaped me to become champion tonight! Thank you brother https://t.co/h3pGX7Y2zn

Del mismo modo, en una emocionante pelea Kambosos fue ganando espacios, hasta que en el octavo round logró hacer un corte en el rostro de López.

Thank you all for the love and support tonight. I’m grateful for you all and I know God has his plans set for me. They can punch me high, kick me low. It’s going to take more than that to break my soul! God bless everyone and Happy Holidays. See you all back in the ring in 2022🤍 pic.twitter.com/Oe5CtG7K3x

— Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) November 28, 2021