Las peores Finales en la historia de la NBA desde 1978

Miami, FL.- Estas Finales de la NBA que continúan el miércoles 7 de junio en el Kaseya Center, son etiquetadas por los especialistas como una de las peores Finales en la historia de la NBA, desde un punto de vista estadístico, en casi 8 décadas de la liga.

En primera instancia comentan que la calidad de los dos primeros encuentros entre Denver Nuggets y los Miami Heat ya está comprobada. Sobre todo, a lo largo del año y específicamente en los Playoffs.

Pero, si se mete la lupa, puntualmente, al dato de porcentaje de victorias en la temporada regular, arroja las peores cifras desde 1978, con un 59.15% de triunfos en la combinación de resultados de Denver Nuggets y los Miami Heat.

Tomando en cuenta este dato, podríamos estar frente a unos resultados muy malos. No obstante, no llegan a ser las peores pese a que está dentro del Top 10. Pero, ¿Cuáles son las Finales de la NBA con peores porcentajes ganadores de los equipos emparejados?.

