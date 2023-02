lamelo-ball-se-fractura-el-tobillo

Charlotte, NC.- Lamelo Ball sufrió una nueva lesión que eclipsó el triunfo de Charlotte Hornets 117-106 sobre Detroit Pistons.

El base estaba teniendo una gran noche el lunes en el Spectrum Center hasta que pareció torcerse el tobillo en el tercer cuarto en una jugada sin contacto cuando pasaba el balón por detrás de su cuerpo.

El partido continuó y los jugadores de su equipo no se enteraron de la gravedad de la lesión, una fractura del tobillo derecho, hasta que terminó el encuentro.

La lesión de Lamelo Ball ocurre en el mejor momento de una difícil temporada de los Hornets que alcanzaron una racha de cinco victorias consecutivas.

LaMelo Ball headed back to the locker room after awkwardly falling on this play. pic.twitter.com/wirzYaHCZN

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 28, 2023