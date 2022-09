La despedida del tenista suizo, Roger Federer “¡Roger, Roger!»

Londres, Reino Unido.- El tenista suizo, Roger Federer entre lágrimas y otros grandes del tenis mundial, hizo su despedida del deporte en una de las casas que lo vio jugar a los largo de sus 24 años de carrera y donde conquistó más de ocho Wimbledon y dos Copas de Maestro.

De esta manera, las 20.000 entradas disponibles se agotaron de inmediato para celebrar el adiós de uno de los mejores tenistas del mundo, Roger Federer. Adentro, la grada cubierta de azul y rojo la presencia de la madre de Federer, Lynette con lágrimas corriendo.

La despedida de Federer estuvo precedida por el ídolo de juventud del tenista suizo, Edberg. Además estuvieron Laver y Bjorn Borg en las gradas. Además de John McEnroe, Djokovic y Rafael Nadal.

Federer se inició en el tenis a los 13 años después de abandonar su idea de jugar al fútbol. De ahí en adelante, y seguro que con mucho esfuerzo, disciplina y amor por el tenis, Federer impregnó el imaginario tenístico de una generación.

If there's one thing you watch today, make it this.#LaverCup | @rogerfederer pic.twitter.com/Ks9JqEeR6B

— Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2022