Kyrie Irving regresa a pesar de no estar vacunado

Nueva York, NY.- El único jugador de la Liga Americana que no se ha vacunado, Kyrie Irving de los Brooklyn Nets, podrá volver a jugar en Nueva York, pese a la presión que suponía no volvería a jugar a tiempo completo.

Por su parte, Kyrie Irving se mantuvo firme en la decisión de no vacunarse contra el covid-19, pese a toda la presión de la liga. Esto lo llevo a perderse partidos como local, por el mandato de vacunación en el sector privado.

Asimismo, desde este jueves recibió autorización para jugar, sin embargo, no será hasta el domingo que pueda jugar para recibir a los Charlotte Hornets.

Mientras la difícil campaña en la que enviaron a James Harden a Philadelphia 76ers, al tiempo que esperan a Ben Simmons, los Brooklyn Nets se escabullen para ser los candidatos al título.

"I'm tellin' my grandkids we're The Rolling Stones." 😂📸 pic.twitter.com/ZxrG6M0Tv5

— Charlotte Hornets (@hornets) March 24, 2022