Isaiah Thomas se queda en los Hornets

Charlotte, NC.- A la tercera va la vencida para Isaiah Thomas. El jugador que pasó brevemente por dos equipos este año firmó contrato con Charlotte Hornets por lo que resta de temporada.

Los Hornets hicieron el anuncio de la contratación pero no dieron detalles de los términos del acuerdo.

Isaiah Thomas, en su momento estrella de los Boston Celtics, estaba sin equipo en la NBA. Pero, con la nueva condición de contratos cortos debido a las múltiples bajas por la pandemia logró volver al ruedo.

El base firmó primero firmó por diez días con Los Ángeles Lakers y luego con los Dallas Mavericks por un periodo igual.

OFFICIAL: We have signed guard @isaiahthomas for the remainder of the 2021-22 season.

🔗: https://t.co/6BSigL7qsK pic.twitter.com/ltBhHCdcMq

— Charlotte Hornets (@hornets) March 22, 2022