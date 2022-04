Conoce a Ickey Ekwonu, primera selección de los Panthers

Charlotte, NC.- Carolina Panthers seleccionó a Ickey Ekwonu en la primera ronda del Draft 2022 de la National Football League (NFL).

El tackle ofensivo de 21 años fue la sexta selección general. Es producto de NC State y tiene 6 pies y 4 libras. Posee una extraordinaria combinación de tamaño, pies ágiles y un comportamiento desagradable que podría presagiar una carrera enrarecida.

El sitio web de la NFL agrega que ningún liniero en el draft 2022 tiene más potencial que Ickey Ekwonu.

Ver más: Panthers lanzan liga de football femenina

«Es una persona muy especial que va de la mano con su estilo de juego físico», dijo el entrenador Matt Rhule.

«Es una persona que va a entrar en este vestuario, y nuestros jugadores van a respetar su forma de jugar, pero también quién es”, agregó.

.@BigIck79 checking in for the people at home! pic.twitter.com/NfXS8LFRzN

— Carolina Panthers (@Panthers) April 29, 2022