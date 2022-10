hornets-renuevan-esperanzas-de-playoffs

Charlotte, NC.- Los Charlotte Hornets renuevan sus esperanzas para una nueva temporada de la National Basketball Association (NBA). El miércoles el equipo se estrenará ante San Antonio Spurs dando sus primeros pasos en la búsqueda de la clasificación a la postemporada.

El equipo de Queen City viene de dos campañas seguidas quedando eliminado en el Play-In, pero quiere aspirar a más.

La primera decisión de la gerencia fue contratar a un nuevo entrenador. A finales de junio trajo de vuelta a Steve Clifford quien ya dirigió al equipo de 2013 a 2018.

Ver más: ¿Cuánto tiempo estará LaMelo Ball fuera de acción?

Clifford buscará sacar el mayor provecho de la juventud de la plantilla y desarrollar el mejor talento en el tabloncillo.

El inicio de temporada de los Hornets luce con dificultades en las primeras de cambio. Para el partido del miércoles en el AT&T Center (hora de inicio 8 pm) se prevé la baja no confirmada de LaMelo Ball, quien se torció un tobillo en la pretemporada.

JUST IN: Your 2022-2023 Hornets.

See link for details: https://t.co/8y8hlqRrac pic.twitter.com/kloIJcVVQs

— Charlotte Hornets (@hornets) October 17, 2022