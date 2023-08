hornets-presentan-nuevo-uniforme

Charlotte, NC.- Charlotte Hornets presentó un nuevo uniforme de edición clásica que será usado la próxima temporada en celebración por los 35 años de la franquicia.

El uniforme tendrá una silueta verde azulado con telas a rayas dobles multicolores, anunció el equipo en su sitio web. La camiseta presenta fuente clásica en el pecho, rayas multicolores y detalles distintivos en los pantalones cortos. Un diseño llamativo con toque retro.

«Nos complace presentar un nuevo uniforme de Edición Clásica que se usará como parte de nuestra celebración del 35º aniversario de la temporada inaugural de los Charlotte Hornets», dijo el presidente y vicepresidente de los Hornets, Fred Whitfield.

“A lo largo de nuestra historia, los Hornets han sido reconocidos por los diseños de uniformes de moda y sabemos que nuestros fanáticos estarán emocionados de ver el estilo que nuestro equipo usó entre 1997 y 2002 en la cancha de Charlotte”.

All the details of our newest jersey 💙💜 #LetsFly35 pic.twitter.com/WJY7HCVDNZ

— Charlotte Hornets (@hornets) August 23, 2023