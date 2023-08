Primera contratación de Hornets con nuevos propietarios

Charlotte, NC.- Charlotte Hornets anunció la contratación del guardia Frank Ntilikina, la primera bajo la dirección de los nuevos propietarios de la franquicia.

El presidente de operaciones de baloncesto y gerente general, Mitch Kupchak, anunció que el equipo firmó al guardia agente libre Frank Ntilikina.

Ntilikina ha disputado 316 partidos (65 como titular) en seis temporadas de la NBA (2017-23) con los New York Knicks y los Dallas Mavericks.

En toda su carrera en la NBA promedia 4,8 puntos, 1,8 rebotes y 2,2 asistencias en 17,1 minutos por juego.

