Hornets abren temporada en casa ante Hawks

Charlotte, NC.- Charlotte Hornets jugará en casa, en el Spectrum Center, su primer partido de la próxima temporada, según el calendario anunciado por la NBA.

Los de Charlotte recibirán el miércoles 25 de octubre a Atlanta Hawks en lo que será el primer partido oficial con nuevos propietarios de la franquicia.

Ver más: Primera contratación de Hornets con nuevos propietarios

El calendario presenta 19 juegos en casa para los Hornets en fechas de fin de semana, incluidos ocho viernes, ocho sábados y tres domingos, detalló la franquicia en un comunicado. También tiene una seguidilla de ocho partidos consecutivos en casa del 27 de marzo al 9 de abril, la estadía en casa más larga en la historia de la franquicia.

The NBA today released its complete game schedule for the 2023-24 regular season.

🏀 Schedule by day: https://t.co/xbV9h7p4pT

🏀 Schedule by team: https://t.co/DpwzhGB94u

🏀 Press release: https://t.co/8Buebtuwr9 pic.twitter.com/RgEsqhuX88

— NBA Communications (@NBAPR) August 17, 2023