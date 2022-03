Histórico LeBron James agranda su récord en la NBA

Los Ángeles, CA.- LeBron James superó la barrera de las 10.000 asistencias, en el encuentro de Los Ángeles Lakers vs los Phoenix Suns, además se convirtió en el único jugador de la NBA con más de 10.000 rebotes y 30.000 puntos.

El alero LeBron, de 37 años, alcanzó su récord en 19 temporadas en la NBA. Durante las cuales logró; cuatro títulos, con los Miami Heat; uno con Cleveland Cavaliers; y uno de los Ángeles Lakers.

De esta forma, LeBron James se convirtió en uno de los siete jugadores de la NBA, que ha superado los 30.000 puntos. Uniéndose a Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki y Wilt Chamberlain.

LeBron to Melo for assist number 10,000 in #PhantomCam pic.twitter.com/aQ8FpRydbr

— NBA (@NBA) March 14, 2022