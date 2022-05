Charlotte FC firma al novato del año 2019

Charlotte, NC.- Charlotte FC sumó un nuevo delantero al equipo con la firma de Andre Shinyashiki, novato del año de la temporada 2019 de la Major League Soccer.

El brasileño Shinyashiki de 24 años llega a Queen City proveniente de Colorado Rapids.

Charlotte FC entregó a Colorado $225.000. Además, $175.000 están pendientes si se cumplen ciertos incentivos de desempeño.

Los Rapids también retendrían el 50% de cualquier posible tarifa comercial que Charlotte reciba por los derechos de Shinyashiki, señala un comunicado.

2019 MLS Rookie of the Year is coming to the Queen City 👑 pic.twitter.com/nr2VywshLE

— Charlotte FC (@CharlotteFC) May 3, 2022