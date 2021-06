Charlotte, NC.- Cuando un equipo en la NASCAR no tiene pilotos o vehículos de calidad está en verdaderas dificultades. Pero, cuando el talento abunda como en el caso de Hendrick Motorsports, se genera un “agradable problema” o al menos uno que muchos desearían tener.

Hendrick Motorsports ganó la Coca-Cola 600 en el Charlotte Motor Speedway el fin de semana. Con esta victoria alcanzó 269° del equipo en la Serie de la Copa de la NASCAR. Ahora, la organización superó a Petty Enterprises en la lista de todos los tiempos.

El triunfo también sirvió como la 21ª victoria de Hendrick en casa, en Charlotte. Y la 12ª vez que se logra en la joya de la corona del fin de semana de las 600 millas del Memorial Day.

“Cuando la carrera empezó y parecía que íbamos a ser realmente fuertes y todos corriendo entre los cinco primeros, pensé que realmente teníamos una oportunidad”, dijo Rick Hendrick, propietario del equipo.

El agradable problema de Hendrick Motorsports

Kyle Larson, el piloto más nuevo de Hendrick Motorsports, cruzó la meta en la primera posición. Además, el equipo metió a sus otros tres conductores (Alex Bowman, William Byron y Chase Elliott) en el top 5.

El “agradable problema” de la organización es la cantidad de talento. Los cuatro pilotos han conseguido victorias este año; Bowman, Elliott y Larson han ganado las tres últimas carreras.

Rick Hendrick cree que “se respetan mucho porque me siento en los debriefs y les escucho compartir información. Creo que la edad tiene mucho que ver. Se respetan mutuamente, y cada uno ofrece un poco que quizás el otro no tenga”.

Los cuatro pilotos tienen una media de edad de sólo 26 años. Hendrick Motorsports tiene un equipo de presente y con mucho futuro. Aunque tenerlos a todos con opciones de llegar primero genera un problema fantástico.

“Es mucho estrés cuando se acercan y si tratan de bloquear”, dijo Hendrick. “El miedo que tengo es que se destrocen unos a otros porque eso destruye la capacidad de la organización para unirse. Ya me ha pasado, y he tenido que reunirlos en una habitación y decirles que no pueden tocarse. Si vas por la victoria, vale, pero recuerda lo que vas a hacer a la organización. Nos va a destrozar si tenemos muchas fricciones y no trabajamos juntos”.

Rick Hendrick sin embargo matizó. “Quieren ganar, pero compiten limpiamente entre ellos. He oído a todos decir, los has visto en la pista, que no empujan a la gente y tratan de pasar limpiamente, y esa es la forma en que nos gusta correr”.

