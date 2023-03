Gritos y agresiones entre la selección de Perú y la policía

Madrid, España.- La Selección de Fútbol de Perú y Policía de España protagonizaron un momento de agresiones en las afueras de un hotel previo al banderazo de los hinchas de la «blanquirroja», siendo el más afectado el capitán y portero de la selección Pedro Gallese.

Los integrantes de la selección peruana dirigida por Juan Reynoso se bajaron del bus y se posicionaron en la entrada sur del hotel. Con el propósito de esperar el comienzo del banderazo hecho por los hinchas a solo horas del amistoso contra Marruecos.

Sin embargo, las acciones violentas iniciaron cuando un efectivo de la policía empujó el brazo del volante Yoshimar Yotún, con el propósito de que no se acercara a los hinchas. Este jugador reaccionó empujando al agente de policía.

Justo en este momento es cuando el capitán de la blanquirroja interviene en defensa de su compañero. Así pues, los hinchas que estaban en la zona pudieron apreciar los hechos de violencia que ocurrieron alrededor del hotel entre el equipo de fútbol y la policía de España.

Incidents between the Spanish police and the Peruvian national team. This is in Madrid before Perú’s friendly against Morocco tomorrow. pic.twitter.com/VmEt8b8sJ4

— Nico Cantor (@Nicocantor1) March 27, 2023