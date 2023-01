Gran noticia para la Copa América 2024: Concacaf y CONMEBOL juntos

Washington, DC.- Las confederaciones Concacaf y CONMEBOL anunciaron, este viernes, que la Copa América 2024 tendrá como sede a Estados Unidos como parte de una estratégica asociación que incluirá un torneo de clubes en conjunto.

Inicialmente se sabe que el nuevo formato de la Copa América 2024 contará con seis equipos invitados de la Concacaf; confederación que incluye selecciones del Norte y Centroamérica más el Caribe.

Esta será la segunda vez que el torneo de selecciones más importante de Sudamérica, Copa América se celebre en Estados Unidos. Luego de la edición especial del torneo de 2016, que también contó con la invitación de seis selecciones de la Concacaf.

En este sentido, tanto CONMEBOL como Concacaf adicionalmente, anunciaron proyectos para un torneo de clubes que se celebrará en 2024 con cuatro equipos. El mismo se dividirá en dos clubes de cada región que se clasifiquen por medio de sus torneos regionales existentes. Por ejemplo, la aguerrida Copa Libertadores y la Liga de Campeones de la Concacaf.

Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL por medio de un comunicado explicó, «La CONMEBOL y la CONCACAF están unidas por lazos históricos y emocionales. Pero, sobre todo, nos une una pasión por el fútbol y el deporte que es característica de todas las Américas».

