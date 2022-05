Nacido en Carolina del Sur suspendido de la NFL

Phoenix, AZ.- La NFL suspendió a DeAndre Hopkins por dopaje, durante los próximos seis partido de esta temporada 2022, quien funciona como receptor estelar de los Arizona Cardinals, y fuese cinco veces seleccionado al Pro Bowl.

En un comunicado, la NFL precisó, «DeAndre Hopkins de los Arizona Cardinals ha sido suspendido sin goce de sueldo por los primeros seis partidos de la temporada 2022 por violar la política de la NFL sobre la mejora del rendimiento de sustancias».

DeAndre tuvo un 2021 lleno de lesiones que limitaron su actuación a solo 10 juegos de los 17 juegos de la temporada. De hecho, en 9 años fue el primero que no apareció al menos en 15 partidos.

Bajo estas circunstancias, los Cardinals solo ganaron tres partidos y perdieron los otros cuatro partidos. Por su parte, en playoffs cayeron ante Los Angeles Rams en el juego de comodines.

Pese a la penalización de la liga, la NFL también destacó que DeAndre Hopkins, podrá entrenar con su escuadra durante los campamentos de verano para cumplir con la pretemporada.

