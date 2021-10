Fernando Alonso inauguró tienda en Miami y habló del Gran Premio de F1

La inauguración de SimplyEV, se realizó con la presencia del alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, que cortó el cintillo del nuevo establecimiento. Por su parte, Alonso abrió las puertas de su emprendimiento en el vecindario artístico de Wynwood, aledaño al centro de Miami.

Grand Opening here in Miami!

Big day for @kimoa 💙

Great to have Mayor Francis Suarez on this day celebrating our first @Simplyevusa / @Kimoa store in Miami. The one-stop shop for stylish, electric urban mobility and gear.#SimplyEVxKimoa ⁣⁣#UrbanMobility #ElectricVehicles pic.twitter.com/Fo9ohLvccN

— Fernando Alonso (@alo_oficial) October 20, 2021