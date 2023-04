Charlotte, NC.- El entrenador de Crown Legacy FC, José Tavares, está consciente y comparte la mentalidad ganadora que se quiere imponer en toda la estructura del club.

El equipo filial de Charlotte FC, que participa en la MLS NETX Pro, recién comienza su historia en la competición. Tiene una victoria y un empate en dos partidos.

Pero más allá del buen arranque, en el club se quiere crear una mentalidad ganadora.

José Tavares, un portugués con más de una década de experiencia en el FC Porto, un club ganador de Liga de Campeones y gran generador de futbolistas desde sus bases, conversó con Progreso Hispano News y dio su perspectiva desde el rol que ocupa en Crown Legacy FC.

Entrenador de Crown Legacy FC valora la mentalidad ganadora

“Estamos haciendo historia en el club ya que en dos años estamos lanzando dos equipos (Charlotte FC y Crown Legacy FC)”, dijo Tavares.

Sobre el buen inicio de temporada en la liga de desarrollo, Tavares expresó que ha sido uno de los puntos más importantes desde que llegó al club.

“Cada uno de nosotros viene de diferentes clubes y tiene diferentes hábitos. Y mi naturaleza desde que era un chico y jugué y pasé por un club de fútbol ha sido creer que le podemos ganar a los mejores del mundo”.

“Así que la mentalidad ganadora es algo a lo que me he aferrado desde que era muy joven y Charlotte FC quiere crear una mentalidad ganadora, un club ganador, una cultura ganadora. Así que esto es lo básico de cada uno de nuestros jugadores, staff y técnicos para estar en el club. Y esto no se logra con palabras, se trata de crear hábitos ganadores, una mentalidad de vencer ante la adversidad y tener comportamientos que nos lleven al éxito y a la victoria”.

Mensaje para los fanáticos

El entrenador de Crown Legacy FC dijo a los fanáticos que pueden esperar un equipo que va a pelear por la victoria hasta el final.

“Queremos jugar con intensidad, presionando alto, queremos ser inteligentes, crear oportunidades, queremos crear una identidad clara cuando tengamos la pelota y darle libertad a nuestros jugadores para que ellos se expresen dentro de los parámetros del equipo”.

“Así que en el campo tendremos a un equipo que personifique los principios que el primer equipo tiene también”, agregó Tavares.

Crown Legacy FC jugará su tercer partido ante New York en el MSU Soccer Park el sábado 9 de abril a las 7 pm.

Video: Entrevista a José Tavares, entrenador de Crown Legacy FC