«Canelo» Álvarez primer boxeador que consigue unificar los títulos del peso supermediano

Nevada, TX.- El poder destructivo de los golpes del púgil Saúl Canelo Álvarez le permitió, este sábado, convertirse en el primer mexicano que consigue la unificación de títulos al ser el nuevo “rey” del peso supermediano.

De esta manera el Canelo Álvarez declaro, “Estoy orgulloso de hacer historia y se lo dedico a México y a toda la afición que me ha dado su apoyo”. Esto al concluir la pelea pactada a 12 asaltos que se celebró en el MGM Grand Arena de Las Vegas.

Con un destructivo aluvión de golpes de poder en los últimos minutos de una pelea difícil, Álvarez, de 31 años, agregó otro logro a su desbordante lista de éxitos dentro del boxeo. Que además esta vez le dejó también una bolsa supermillonaria de 40 millones de dólares garantizados por 10 para Plant.

Álvarez se convirtió en el primer campeón mundial de cuatro cinturones en las 168 libras en la historia del boxeo y dejó su marca en 57-1-2, 39 nocaut, tras agregar el título de la International Baoxing Federation (IBF) que estaba en poder de Plant, de 29 años.

Two men who seek comfort and clarity through violence 💥#CaneloPlant weigh-in: https://t.co/Pbuhy8tJub#CaneloPlant PPV: https://t.co/ZLhZXPsY81@Canelo @SweetHandsPlant pic.twitter.com/5rkSHHiOhq

— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) November 5, 2021