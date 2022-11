Dos hispanas candidatas al «Atleta Mundial del Año» de World Athletics

El trofeo de World Athletics a la «Atleta Mundial del Año» 2022 se debate entre cinco finalistas donde resaltan dos candidatas hispanas a esta prestigiosa premiación, que antes fueron seleccionadas entre las diez mejores a través de una encuesta popular por Internet.

Se trata de la venezolana Yulimar Rojas campeona del mundo en Triple Salto y la peruana Kimberly García campeona mundial de 20 y 35 km en Marcha. En el caso de la venezolana es la única nominada que ya fue elegida Atleta Mundial del Año 2020.

Ver más: Dopaje tecnológico y la Inteligencia Artificial (IA)

El resto de las finalistas para la premiación «Atleta Mundial del Año» en su versión 2022, está la estadounidense Sydney McLaughlin campeona en 400 metros vallas. También está la campeona velocista de Jamaica Shelly-Ann Fraser Pryce y la nigeriana Tobi Amusan por 100 m vallas.

Yulimar Rojas en su actuación tanto en los Mundiales al aire libre de Eugene, en Oregón, como en los de pista cubierta de Belgrado, fueron determinantes para la selección de atleta venezolana.

Female Athlete of the Year Finalist ✨

@TeamRojas45 🇻🇪

Find out who will be crowned winner at the #AthleticsAwards on 5 December 👑 pic.twitter.com/4mWfhOvYis

— World Athletics (@WorldAthletics) November 14, 2022