Daniel Ríos elegido Jugador de la Semana de la MLS

Charlotte, NC.- La espléndida actuación goleadora del delantero de Charlotte FC Daniel Ríos lo llevó a conseguir el premio Jugador de la Semana de la MLS (MLS Player of the Week).

Daniel Ríos destrozó las redes con cuatro goles el fin de semana pasado cuando Charlotte FC recibió en el Bank of America Stadium a Philadelphia Union, líder de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS).

El mexicano de 27 años, adquirido a principios de temporada de Nashville SC, es el decimotercer jugador diferente en la historia de la MLS en marcar al menos cuatro goles en un solo partido.

Su actuación hizo que Charlotte FC mantuviera vivas sus esperanzas de clasificación a los playoffs en la recta final de la temporada.

