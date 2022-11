¿Cuántos y cuáles? son los Estadios del Mundial Qatar 2022

Doha, Qatar.- Este 20 de noviembre inicia la Copa Mundial Qatar 2022 en el Al Bayt Stadium, en Al Khor, en el juego inaugural entre Qatar y Ecuador correspondiente al grupo A, pero ¿en qué estadios serán los partidos del Mundial Qatar 2022?, ¿cuántos estadios albergarán los juegos del Mundial?

El estadio inagural, Al Bayt Stadium cuenta con una capacidad de 60.000 espectadores. Este importante estadio será el epicentro de seis partidos de fase de grupos, y tres en rondas de eliminatoria directa. Es decir, octavos, cuartos de final y semifinales.

Por su parte, el Estadio Internacional Khalifa fue renovado en 2017, a pesar de que su construcción fue en 1976. Este moderno estadio cuenta con 50.000 asientos y aquí se disputarán seis partidos en fase de grupos. Luego, será la sede en octavos de final y el partido por el tercer lugar del Mundial.

Este estadio fue inaugurado el 22 de octubre de 2021, posee una capacidad de 40.000 fanáticos. De manera que, el estadio Al Thumama será el campo donde se disputarán seis partidos en fase de grupos, dos partidos de eliminación directa, uno de octavos de final y uno de cuartos de final.

El promedio de capacidad del Estadio Ahmad Bin Ali es de 44.740 espectadores. Del mismo modo, solo albergará a siete partidos en el Mundial de Qatar 2022. De estos siete partidos, seis serán por fase de grupos y uno en octavos de final.

