Christian Lattanzio: «Podemos ir fuera y ganar»

Charlotte, NC.- Christian Lattanzio está orgulloso del triunfo de Charlotte FC en fin de semana ante Houston Dynamo FC. La victoria significó la primera del equipo debutante en la MLS en condición de visitante.

“Muy importante porque es el primero (triunfo) de nuestra joven historia”, valoró el entrenador después de la victoria 2-1.

Christian Lattanzio entiende que con este triunfo “se crea creencia. Al igual que era importante ganar ese primer partido en casa, cuando lo hicimos, crea creencia. Crea la creencia de que podemos ir y ganar”.

Las declaraciones del entrenador las reseñó el sitio web del club después del histórico triunfo.

First-ever win on the road and it feels sooo good 😆 pic.twitter.com/E3uZRY0Duz

— Charlotte FC (@CharlotteFC) July 4, 2022