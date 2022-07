Austin FC necesitó un golazo para superar a Charlotte FC

Charlotte, NC.- Un golazo necesitó Austin FC para superar 1-0 a Charlotte FC en la fortaleza del Bank of America Stadium.

En un partido un poco trabado y con cierto dominio de los locales, una genialidad del venezolano Dani Pereira le dio el triunfo a los visitantes.

El primer tiempo transcurrió con pocas ocasiones en los arcos. Ambos equipos se dedicaron a presionar y las jugadas de peligro eran escasas.

El mayor riesgo lo corrió Charlotte FC cuando un cabezazo de Jhohan Romaña pasó cerca del travesaño.

Tremendo GOLAZO! 👏@danipereira121 only needed 2 minutes on the pitch. pic.twitter.com/i1SzsIMsGm

— Austin FC (@AustinFC) July 1, 2022