Charlotte FC logró histórica victoria de visitante

Charlotte, NC.- Charlotte FC alcanzó un nuevo hito en su temporada de estreno en la MLS al conseguir una histórica victoria de visitante 2-1 ante Houston Dynamo FC.

El equipo de Queen City tenía dos empates y siete derrotas en la carretera. Pero, el domingo en el PNC Stadium la historia cambió.

Los dirigidos por Christian Lattanzio comenzaron presionado alto. El primer tiempo fue más balanceado para ambos equipos.

“The Crown” se puso adelante en el marcador el minuto 27 cuando Houston metió el balón en propia puerta tras una jugada colectiva de los visitantes.

El segundo tiempo fue más de transición para Charlotte FC que buscaba recuperar la pelota y encontrar rápidamente un espacio en ataque.

Ver más: Austin FC necesitó un golazo para superar a Charlotte FC

Y lo consiguió a minuto 74 cuando Shinyashiki amplió la ventaja en una gran jugada individual.

Houston Dynamo FC lo intentó lo más que pudo para igualar. Las esperanzas llegaron después de que Fafa Picault anotará el descuento en el minuto 81. Pero, el tiempo se esfumaba y también las posibilidades de igualdad.

Came in with an AGENDA 💪 pic.twitter.com/KmyiyQw69M

— Charlotte FC (@CharlotteFC) July 4, 2022