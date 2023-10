Charlotte, NC.- Charlotte FC visita a Inter Miami en un partido clave en su objetivo de alcanzar los playoffs de la Major League Soccer.

El juego de este miércoles (6 pm) en el DRV PNK Stadium será el único que se disputará este miércoles debido a que ambos equipos tienen un partido menos a falta de una jornada para el final de la temporada regular.

El juego puede disputarse en medio de bajas para cada plantilla debido a que varios de sus jugadores recibieron llamado de su selección nacional para disputar una doble fecha FIFA.

Charlotte FC se encuentra en la posición 12 de la Conferencia Este con 39 puntos. Inter Miami está en la casilla 13 descartado de la carrera por los playoffs.

Una victoria pondría a The Crown en una posición inmejorable para enfrentar la última jornada con 42 puntos y en la posición 8, la primera de dos que otorgan la posibilidad de disputar el comodín para avanzar a la postemporada.

IT'S A MASSIVE ROAD MATCH ON WEDNESDAY 🗣️@EricKrakauer and @MrLloydSam want to see y'all getting loud with them in The Fortress!! pic.twitter.com/qYSv7uvclv

— Charlotte FC (@CharlotteFC) October 16, 2023