Charlotte, NC.- Tres jugadores de Charlotte FC estarán con sus selecciones nacionales en la próxima fecha FIFA.

Se trata de Jere Uronen, Bill Tuiloma y Karol Świderski, quienes con sus actuaciones han despertado el interés de sus seleccionadores para incorporarlos nuevamente en partidos oficiales.

Called Up 🇵🇱 Congratulations to @Swiderski97 for getting called up for the 2024 European Championship qualifying matches! https://t.co/suTiNl1zpo pic.twitter.com/ooZIXd4Odx — Charlotte FC (@CharlotteFC) October 6, 2023

Jere Uronen y Karol Swiderski han sido habituales en el once inicial de Charlotte FC durante la temporada. Tuiloma, sin embargo, ha visto disminuido su tiempo de juego.

Tres jugadores de Charlotte FC reciben llamado nacional

Jere Uronen y Karol Swiderski, estarán con Finlandia y Polonia, para disputar partidos clasificatorios para la Euro 2024.

Answering the call 🇫🇮 Congratulations Jere Uronen for getting called up to the Finland national team!#ForTheCrown https://t.co/7WTD3DDPkQ pic.twitter.com/pqtGG0b93F — Charlotte FC (@CharlotteFC) October 9, 2023

Polonia enfrentará a las Islas Feroe (jueves 12) y Moldavia (domingo 15). Finlandia a Eslovenia (sábado 14) y Kazajstán (martes 17). Por su parte, la Nueva Zelanda de Bill Tuiloma jugará amistosos ante la República Democrática del Congo (viernes 13) y Australia (martes 17).

Got the call 🇳🇿 Congratulations @BillTuiloma for getting called up to the New Zealand national team!#ForTheCrown https://t.co/QdvPOFtyfy pic.twitter.com/lGopOZHCFe — Charlotte FC (@CharlotteFC) October 9, 2023

Charlotte FC tendrá descanso en los próximos días antes de enfrentarse en sus dos últimos encuentros de la temporada regular de Major League Soccer, miércoles 18 y sábado 21, ante Inter Miami del astro argentino Lionel Messi.

The Crown se juega el acceso a los puestos de comodín para un eventual clasificación a los playoffs.

