¿Cómo es el nuevo centro de entrenamiento de Charlotte FC?

Charlotte, NC.- Charlotte FC presentó oficialmente la sede del nuevo centro de entrenamiento del club.

Atrium Health Performance Park, ubicado en East Charlotte, es el nombre del centro que cuenta con 52.000 pies cuadrados e incluirá acceso a ocho campos de fútbol, anunció el club en un comunicado.

El centro alberga a casi 200 jugadores y personal de toda la organización, que comenzaron a mudarse a las instalaciones en agosto de 2023.

Our home 🏡 Welcome to @AtriumHealth Performance Park. Our new first-in-class, 52,000 sq. foot facility in East Charlotte that houses our entire business and soccer operations. #ForTheCrown pic.twitter.com/Zekg89Iz0S — Charlotte FC (@CharlotteFC) October 10, 2023

Nuevo centro de entrenamiento

El nuevo centro de entrenamiento del club incluye seis campos de fútbol y dos medios campos para el primer equipo del club, el equipo profesional de MLS NEXT Crown Legacy FC y la Academia. Una de las canchas de césped sintético será designada para la comunidad.

También cuenta con vestidores para todos los equipos, una cafetería diseñada para la nutrición de los jugadores que conduce a un patio al aire libre y una sala de pesas de última generación de 2,800 pies cuadrados.

The home of our club for years to come 👑#ForTheCrown pic.twitter.com/Of1zX5dJgt — Charlotte FC (@CharlotteFC) October 10, 2023

Líder dentro y fuera de la campo

“La visión del Charlotte FC es ser líder en la Major League Soccer tanto dentro como fuera del campo”, expresó el propietario David Tepper.

“Esta inversión en infraestructura posiciona a nuestro Club para maximizar el desempeño de los jugadores y el desarrollo profesional, pero también permite que nuestras instalaciones sean un activo comunitario que acoge a nuestros vecinos en East Charlotte”, agregó.

Officially official ✂️@AtriumHealth Performance Park is ready to be an integral part of the East Charlotte community and a leader in sporting infrastructure in @MLS. pic.twitter.com/lCLqtmbEzL — Charlotte FC (@CharlotteFC) October 10, 2023

Atrium Health, que ahora forma parte de Advocate Health, es socio de derechos de nombre del nuevo centro de entrenamiento y socio oficial de atención médica de Charlotte FC.

Ken Haynes, presidente de la región sureste de Advocate Health, valoró el servicio prestado a Charlotte FC. “La salud y el bienestar de los atletas, de todos los niveles y de todas las edades, pueden influir en gran medida en su rendimiento dentro y fuera del campo o la cancha».

El director deportivo del club, Zoran Krneta, comentó que desde que se mudaron los miembros de la plantilla se han sentido cómodos en el nuevo centro de entrenamiento. “Una instalación de esta magnitud es una gran razón por la cual los futuros jugadores verán a Charlotte FC como un destino para comenzar o continuar sus carreras», agregó.

