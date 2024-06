Charlotte, NC.- Charlotte FC se impuso al DC United, en una acalorada batalla en el que el marcador quedó 1-0.

Kerwin Vargas anotó el único gol en la victoria del Charlotte FC contra el DC United, que se mantuvo en silencio durante la mayor parte del partido.

La alineación estuvo a cargo de: Kahlina, Byrne, Malanda, Privett, Uronen, Westwood, Bronico, Diani, Abada, Agyemang, Vargas

Desde el principio, quedó claro que los jugadores del Charlotte FC acababan de tomar un descanso, mientras zumbaban enérgicamente por el campo. En el minuto 3, Kerwin Vargas dispararía el primer disparo de advertencia, creando espacio con sus característicos pasos, pero el siguiente disparo se fue por encima del travesaño.

Tras este frenético comienzo, el partido entró en una pausa. Ambos equipos se turnaron para buscar oportunidades que no estaban disponibles, probablemente eliminando algo de óxido mientras mantenían estructuras defensivas sólidas y disciplinadas.

La siguiente amenaza real no llegó hasta el minuto 19, cuando un ataque bien construido del DC United condujo a un disparo de Jared Shroud. El disparo fue bloqueado, dando lugar a un saque de esquina que finalmente no sirvió de nada.

La respuesta de Charlotte llegó en el minuto 24. Vargas, aprovechando un balón suelto en la parte superior del área de penalti del DC, maniobró hábilmente a través de la defensa y logró realizar el primer tiro al arco de The Crown.

DC United intensificó su esfuerzo ofensivo, ganando varios córners más pero sin encontrar el fondo de la red. Jared Shroud hizo un audaz intento de batir a Kristijan Kahlina desde la línea media, tratando de atrapar al portero croata fuera de su línea, pero resultó demasiado ambicioso.

El partido tomaría una breve pausa en el minuto 31 para un descanso de hidratación, y el entrenador en jefe Dean Smith tuvo la oportunidad de hablar con su equipo. La charla pareció ayudar ya que la ofensiva de Charlotte parecía un poco más animada después del descanso.

Come for the goal. Stay for the celly 🔄😤#ForTheCrown pic.twitter.com/p1vF9n4Aw2

— Charlotte FC (@CharlotteFC) June 16, 2024