Charlotte FC reta al líder Philadelphia Union

Philadelphia, PA.- Charlotte FC enfrentará el sábado 2 de marzo al líder Philadelphia Union en un duelo que pone a prueba el juego de los de Queen City.

Para los dirigidos por Miguel Ángel Ramírez será un reto la visita a Subaru Park de Philly después ganar dos juegos en fila.

Charlotte FC se encuentra en la octava posición con seis puntos en cinco partidos y buscará quitar el invicto a Philadelphia Union que suma 10 unidades con un encuentro menos disputado en la Conferencia Este de la Major League Soccer.

El partido se disputará a las 7:30 pm (Hora del Este).

Para enfrentar al líder Philadelphia Union, Charlotte FC tendrá en el polaco Karol Świderski su carta de gol.

El delantero suma cuatro de los seis goles anotados por The Crow. El equipo de Queen City detuvo una racha de tres derrotas y venció en sus últimos dos juegos a New England Revolution y FC Cincinnati.

