Charlotte FC recibe a rival directo por la clasificación

Charlotte, NC.- Un partido de alta tensión se espera este domingo cuando Charlotte FC reciba a Orlando City, un rival directo en la pelea por los puestos de clasificación a la postemporada.

The Crown se encuentra en la posición 10 de la Conferencia de Este de la Major League Soccer con 32 puntos. El equipo de Florida tiene un punto más, pero ocupa el puesto siete, el último que da acceso a los playoffs.

Inter Miami y Cincinnati tienen la misma cantidad de puntos que Orlando City, pero ocupan los puestos 8 y 9, respectivamente, por condiciones de campeonato.

El partido de este domingo en el Bank of America Stadium está previsto para las 7 pm.

