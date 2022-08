charlotte-fc-logra-nueva-victoria-de-visitante

Harrison, NJ.- Charlotte FC se recuperó de la goleada ante LAFC y logró una nueva victoria de visitante 3-1 ante New York City FC.

El equipo de Queen City venía de su peor presentación de la temporada cuando cayó 5-0 en Los Ángeles. Su nuevo rival, el campeón defensor de la Major League Soccer, representaba un difícil escollo, especialmente de visitante una condición en la que Charlotte FC había logrado solo una victoria esta temporada.

Beautiful pass and the finisher 😍 pic.twitter.com/0bpaNsVUkM

The Crown se fue adelante temprano, minuto 4, el miércoles en la noche en el Red Bull Arena. Una jugada colectiva terminó con un gran parada sobre la línea de gol de Sean Johnson ante el remate del polaco Karol Świderski. Pero, la revisión del VAR indicó que la pelota había entrado.

Sin embargo, el comienzo alentador comenzó a correr riesgos cuando los de casa se lanzaron en busca de la igualdad. La consiguieron al minuto 28 con soberbio disparo desde fuera del área de Maxime Chanot.

Ambos equipos se irían al descanso con el marcador igualado a 1.

BB13 all the way babyyy! 💥 pic.twitter.com/GvB66AwAXy

— Charlotte FC (@CharlotteFC) August 18, 2022