Charlotte FC firma a mediocampista del Rangers  

Charlotte, NC.- Scott Arfield es la nueva incorporación de Charlotte FC. Es un experimentado mediocampista que proviene del Rangers, un legendario club escocés.

Charlotte FC anunció el fichaje en un comunicado en su sitio web. El jugador de 34 años firmó contrato hasta 2024 con una opción para la temporada 2025. Ocupará plaza internacional.

“Estamos encantados de fichar a un mediocampista del calibre de Scott que se une al Charlotte FC después de una carrera condecorada en Escocia e Inglaterra”, expresó el director deportivo Zoran Krneta.

Over 660 professional appearances in England and Scotland 💪 pic.twitter.com/TTAiNaYBwV

— Charlotte FC (@CharlotteFC) June 22, 2023