Charlotte, NC.- Charlotte FC sigue armando su equipo para su debut en la MLS. La más reciente adquisición es un entrenador de porteros proveniente de la Premier League.

Se trata de Andy Quy quien pasó más de una década con Stoke City durante su etapa en la Premier League de Inglaterra.

“Estoy muy emocionado de venir a las Carolinas y unirme a Charlotte FC desde la temporada inaugural. La oportunidad de ser parte del personal de Miguel Ángel Ramírez y participar en la construcción de la cultura de un nuevo Club es increíblemente emocionante para mí”, dijo el nuevo entrenador de porteros.

«Para nuestros porteros, quiero fomentar una cultura competitiva en la que los jugadores se mantengan motivados y se esfuercen continuamente por ser lo mejor posible mientras desarrollan a los jóvenes en toda la academia para que algún día puedan unirse a nuestro primer equipo», dijo Quy.

More on our new goalkeeper coach, @AndyQuy1! ⤵️ pic.twitter.com/2xUTTHG7nS

— Charlotte FC (@CharlotteFC) October 22, 2021