charlotte-fc-deja-escapar-ventaja-ante-cincinnati-y-vuelve-a-empatar

Charlotte, NC.- Charlotte FC dejó escapar una ventaja de dos goles ante Cincinnati (2-2) y sumó quinta igualdad seguida en la Major League Soccer (MLS).

The Crown se fue al descanso con dos goles del polaco Karol Świderski. El primero llegó al minuto 14’ tras un centro desde la derecha del colombiano Kerwin Vargas.

Diez minutos después amplió el marcador en una definición similar con la parte externa de su botín izquierdo tras un centro de Jaylin Lindsey.

Los más de 40.000 fanáticos en el Bank of America Stadium celebraban la victoria parcial.

Todo cambió en el segundo tiempo. Charlotte FC dejó escapar la ventaja. Lucinano Acosta descontó desde el punto penal al 52’, tras una falta dentro del área de Lindsey.

Al minuto 66’ Świderski estuvo a punto de marcar nuevamente cuando quedó mano a mano tras un pase filtardo, pero el portero Roman Celentano detuvo el remate.

Swigoalski's are best served with a braceski ✌️ pic.twitter.com/Nrwf6x9wK9

— Charlotte FC (@CharlotteFC) July 9, 2023