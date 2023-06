Charlotte FC tendrá representante en MLS NEXT All-Star Game

Charlotte, NC.- Un jugador de la academia de Charlotte FC dirá presente en el MLS NEXT All-Star Game que se llevará a cabo en Maryland.

La Major League Soccer está realizando este partido que enfrenta a las jóvenes estrellas del futuro en el marco de la MLS All-Star Week.

El formato será de un partido de Este contra Oeste. En total fueron selecciones 44 jugadores nacidos entre 2005 y 2007.

El juego de estrellas del futuro se disputará el 19 de julio en Naval Academy’s Glenn Warner Soccer Facility en Annapolis, Maryland. Ese mismo día más tarde si realizará el MLS All-Star Game.

