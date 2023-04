Charlotte FC buscará seguir sumando ante Real Salt Lake

Charlotte, NC.- Charlotte FC buscará seguir sumando puntos y escalar posiciones cuando este fin de semana visite a Real Salt Lake.

The Crown enfrentará su segundo partido seguido como visitante esta temporada de Major League Soccer. El anterior juego lo empató a dos ante Toronto después de estar goles abajo.

El equipo de las Carolinas tuvo un difícil comienzo de temporada con tres derrotas seguidas. Pero, se recuperó en los siguientes tres compromisos en los que sumó una victoria y dos igualdades.

El sábado 8 de abril, cuando se mida a las 9:30 pm a Real Salt Lake en el America First Field, intentará sacar a relucir su juego asociativo para generar oportunidades y marcar diferencia.

