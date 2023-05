Charlotte FC busca asaltar la casa de LA Galaxy de “Chicharito”

Los Ángeles, CA.- Charlotte FC quiere dejar atrás su eliminación de la US Open Cup y buscará asaltar la casa de LA Galaxy, que vive su peor arranque de temporada desde 2005, en un duelo correspondiente a la jornada 15 de la Major League Soccer.

El equipo de las Carolinas enfrentará a los californianos el sábado 27 de mayo a partir de las 10:30 pm en el Dignity Health Sports Park en Los Ángeles.

Ver más: Charlotte FC se despide de la US Open Cup

LA Galaxy, del mexicano Javier “Chicharito” Hernández, venció 2-0 entre semana a LAFC para avanzar a cuartos de final de US Open Cup. Pero en liga su temporada ha sido cuesta arriba. Tiene un victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos y se ubica en el sótano de la Conferencia Oeste.

The Crown viene de ser eliminado de la US Open Cup por Birmingham Legion FC, un equipo de división inferior. También cayó en la jornada pasada 2-1 ante Nashville SC.

Heading out west to seek revenge on Saturday.

Crown Weekly 👑 | @Ally pic.twitter.com/FJ0evBC3kO

— Charlotte FC (@CharlotteFC) May 25, 2023