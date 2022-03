Toronto, Canadá.- La selección de fútbol de Canadá clasificó al Mundial Qatar 2022 después de 36 años, tras golear a Jamaica 4 -0, en un partido que se llevó a cabo en el BMO Field, Estadio Nacional de Canadá en la ciudad de Toronto.

Ver más: Eliminatorias CONCACAF: Estados Unidos y México igualados

La selección de Canadá no asistía al Mundial de FIFA desde México 1986. En este sentido, en el minuto 13, Cyle Larin abrió el marcador tras un pase filtrado de Eustaquio.

Asímismo, luego de un dominio sobre Jamaica, Canadá en el minuto 44 amplió la ventaja, gracias a Tajon Buchanan, que aprovechó un balón que se paseaba por el área.

We have qualified today. But it’s time to believe in tomorrow. 🇨🇦#CANMNT #WCQ #WeCan pic.twitter.com/zOoT29TOO4

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) March 27, 2022