Ecuador clasificó para el Mundial Qatar 2022

Ciudad del Este, Paraguay.- La selección de Ecuador, La Tri en una hazaña histórica clasificó para la próxima Copa del Mundo en Qatar 2022, de la mano de su DT, Gustavo Alfaro, pese a que cayeron frente a la Selección de Paraguay 3 tantos por 1.

Inicialmente, Félix Torres presionando la salida se combinó con el debutante Robert Morales, que en un mano a mano con Hernán Galíndez no perdonó.

Ver más: Neymar en el ojo del huracán

Seguidamente, Piero Hincapié en tiempo de descuento de la primera parte, con un pase fuerte a su guardameta Galíndez, batió las redes con un autogol. De esta manera, se acabó el primer tiempo mientras se jugaba tres partidos adicionales de eliminatoria simultáneos; Chile vs Brasil; Colombia vs Bolivia y Perú vs Uruguay.

Ecuador cayó ante Paraguay, pero se clasificó al Mundial de Qatar 2022

Ya en el segundo tiempo, Peris Estupiñán comprometió el balón, dejando que Miguel Almirón se quedará con el esférico para que de un zurdazo anotará un 3 a 0 de la tranquilidad. Finalmente, a cinco minutos del pitazo final La Tri, se encontró con el gol para descontar el marcador.

¡𝑬𝒄𝒖𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒈𝒓𝒆𝒔𝒂 𝒂𝒍 𝑴𝒖𝒏𝒅𝒊𝒂𝒍! 🇪🇨👏 La Tri aseguró su boleto para la próxima Copa del Mundo. ¡Será uno de los representantes sudamericanos en Catar 2022! ✈️🏆​#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/OGVi6chNsM — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 25, 2022

En este sentido, los resultados de los juegos simultáneos son determinantes, ya una vez finalizado el partido, se revisó la tabla de clasificación para Qatar 2022.

💪 ¡Por ustedes siempre! 🥰 Gracias por el apoyo de siempre y si, gritemos: ¡ESTAMOS EN EL MUNDIAL, CARAJO! #JuntosAQatar🇪🇨 pic.twitter.com/AV2WqXoCV0 — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) March 25, 2022

La buena noticia de que Chile cayera estrepitosamente, en el Maracaná ante un inigualable Brasil; y que Perú dudosamente cayera frente a Uruguay, le permitió a Ecuador clasificar en el tercer puesto.

Ver más: Disponibles entradas para Qatar 2022, pero ¿conoces la tarjeta Hayya?

Finalmente, Ecuador estará en un Mundial por cuarta vez en su historia, tras su ausencia en Rusia 2018. Anteriormente, Ecuador participó en Japón-Corea 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014. De esta manera, Ecuador buscará igualar su marca de Alemania 2006, cuando llegó a los octavos de final.

Video: Guzman Corujo y Derrick Jones hablaron sobre el presente del Charlotte FC