Eliminatorias CONCACAF: Estados Unidos y México igualados

Charlotte, NC.- Las selecciones de fútbol de México y Estados Unidos se enfrentaron, este jueves, en el Estadio Azteca, para cumplir con el compromiso de las eliminatorias de la CONCACAF para clasificarse el Mundial de Qatar 2022.

De esta manera, ninguno de los dos equipos sumó victoria manteniendo un marcador de 0 por 0. De esta manera, la tabla de eliminatorias de CONCACAF no se modificó, en el caso de los punteros.

Por otro lado, la selección de Costa Rica sumó puntos para llegar a los 19 tantos. Ubicándose, un punto por encima de Panamá. Esto metió, por el momento, a los «Ticos» a la repesca que será contra Oceanía.

Volviendo al encuentro entre México y Estados Unidos, es importante decir que, aunque los mexicanos contaron con una posesión del balón del 55%, no concretaron las oportunidades. Sobre todo, en el minuto 28, cuando Jesús Manuel Corona controló mal el balón en el área contraria y no alcanzó a rematar.

Two #CWCQ games left, this is where everyone stands.

–

Con dos juegos #CWCQ por jugarse, así la tabla de posiciones. pic.twitter.com/kGLFFwQi6A

— Concacaf (@Concacaf) March 25, 2022