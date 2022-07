Charlotte, NC.- Charlotte FC ha manifestado su agradecimiento con el ambiente y apoyo de los fanáticos en cada de juego de local. Y no es para menos, el Bank of America Stadium entra en top de asistencia en la MLS esta temporada.

Para el equipo de Queen City es un importante respaldo de la afición en su temporada de debut, cuando en muy poco tiempo los fanáticos se han identificado con el club.

El periodista Caleb Adams, dedicado a la cobertura de Charlotte FC, publicó en su cuenta en Twitter los datos de los cinco estadios con mayor promedio de asistencia en la MLS (Major League Soccer) hasta el 11 de julio.

Ver más: El récord de Charlotte FC en su primer partido en casa

Bank of America Stadium entra en el top y se ubica en la posición tres con 32.764. El líder en asistencia es el Mercedes-Benz Stadium, casa de Atlanta United, con 48.192.

Según la publicación de Caleb Adams, quien escribe previas y resúmenes de los partidos de Charlotte FC, así como cobertura de ruedas de prensa y reportajes especiales, estos son los cinco mejores promedios de asistencia en la MLS.

Ninguno de los líderes de conferencia, Austin FC y New York Red Bulls, aparecen en el top.

Sin embargo, el juego de mayor asistencia este año se disputó en el Bank of America Stadium. Fue el debut en casa de Charlotte FC ante LA Galaxy.

Top 5 2022 MLS Attendance Averages So Far

1. Atlanta United – 48,192

2. Seattle Sounders – 34,000

3. Charlotte FC – 32,764

4. Nashville SC – 28,682

5. Toronto FC – 23,676

Portland Timbers and LA Galaxy just missed out.

— Caleb Adams (@itscalebadams) July 11, 2022