Charlotte, NC.- El primer partido en casa de Charlotte FC tuvo sentimientos encontrados. Por un lado el equipo cayó derrotado 1-0 ante el poderoso LA Galaxy. El juego, sin embargo, sirvió para establecer un nuevo récord de asistencia en un partido de Major League Soccer.

Un gol del mexicano Efraín Álvarez enmudeció el estadio momentáneamente al minuto 77.

Los 74.479 aficionados que estaban en el Bank of America Stadium tenían una fiesta. Nunca antes tantas personas habían estado juntas en un estadio para un juego de la MLS.

“Jugamos al fútbol porque queremos ganar, pero hoy creo que soy el entrenador más feliz del mundo”, dijo el entrenador Miguel Ángel Ramírez a los medios después del partido.

«Fue increíble. No puedo describirlo con palabras, la energía. Me gustaría agradecer a todos los que nos acompañaron en esta fiesta porque realmente fue una fiesta. Si ganáramos, seguiríamos de fiesta. Pero no podemos festejar”, dijo Ramírez.

El récord de Charlotte FC en su primer partido en casa

Durante meses los fanáticos de las Carolinas y la directiva del equipo esperaron el partido del sábado.

La meta siempre fue un lleno total en el impresionante estadio. Desde temprano los fanáticos llegaron con banderas, cánticos, música y alegría a este encuentro inaugural.

Y Progreso Hispano News estuvo presente en este momento histórico. Parte del equipo del medio de comunicación se agrupó a las afueras del estadio y compartió junto a los aficionados.

La fiesta invadía a la ciudad desde mucho antes del inicio del juego. Diferentes lugares estaban teñidos de azul, en referencia a los colores de Charlotte FC.

Ramírez dijo que le gustaría ver a los fanáticos de vuelta en el próximo partido. “Lo disfrutarán», avizoró.

Para Charlotte FC, la derrota ante LA Galaxy representa su segundo revés en igual número de partidos. Todavía no se ha estrenado en el marcador, pero 74.479 fanáticos y más esperan que pronto el joven equipo empiece a escalar en su juego.

