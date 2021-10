Avispas atacan a J.R. Smith en su debut en golf universitario

Burlington, NC.- J.R. Smith se metió en problemas en su debut en el golf universitario. Y es que la exestrella de la NBA fue picado por avispas mientras daba sus golpes.

El dos veces campeón de la NBA participó con North Carolina A&T en el Elon’s Phoenix Invitational. Con 36 años años el exjugador de baloncesto es ahora estudiante-atleta en la universidad de Carolina del Norte.

«Que te piquen en la cancha de baloncesto o en un estadio, no pasa nunca», dijo Smith, ahora estudiante de primer año. «Esa es una de las pocas cosas de las que no tienes que preocuparte (en el baloncesto): otros animales. Cuando me picaron, me dije: ‘No puede ser'».

J.R. Smith es uno de esos grandes talentos del deporte. Su incorporación a North Carolina A&T tardó casi dos décadas. Justo cuando iba a ingresar a la universidad optó por dar el salto directo de la secundaria al mejor baloncesto del mundo.

Sin embargo, desde el campus le dijeron que las puertas estarían siempre abiertas para él. Es así que después de su gran éxito en la NBA ahora es un estudiante-atleta en una universidad que sigue apostando a su talento.

NCA&T Golf JR completes 1st day pic.twitter.com/DzudUj54VL — N.C. A&T Athletics (@NCATAGGIES) October 11, 2021

Avispas atacan a J.R. Smith

El ataque de avistas solo es un hecho curioso que dejó el debut de J.R. Smith en una nueva disciplina.

Él se siente un competidor más, pero el seguimiento de fanáticos que tuvo sobre el césped deja claro que no lo es. Una exestrella de la NBA acapara la atención en donde quiere que esté.

En su estreno J.R. Smith hizo una puntuación de 12 sobre el par 83 en la primera ronda y una puntuación de 7 sobre 78 en la segunda.

«Estaba nervioso», reconoció Smith. “Estoy listo para ir a ese campo de tiro a trabajar. Me divertí, pero no me gusta perder».

