Así van las semifinales de la Copa US Open

Chicago, LA.- La Copa US Open ya tiene un clasificado para las semifinales, cuando venció al New York City 3-0, así pues los New York Red Bulls se meten en una ronda que no experimentaban desde el 2017.

Tres goles protagonizados por Lewis Morgan, el brasileño Lucas Lima Linhares «Luquinhas» y Omir Fernández, llevaron a soñar a los New York Red Bulls con la Copa US Open.

Por su parte, los New York Red Bulls jugarán la sexta semifinal de su historia en esta competición. Atrás dejaron al New York City, que es actual campeón de la MLS, y que contaba con una racha de 12 partidos sin perder.

Los New York Red Bulls derrotan a New York City y se meten en las semifinales de la Copa US Open

El derbi de Nueva York demostró la superioridad de Los Red Bulls ante el City. Confirmando la competitividad en los choques directos en los últimos 18 meses; donde ganaron dos y empataron uno; solo recibiendo un gol de sus rivales.

Red Bulls advance to U.S. Open Cup Semifinals with NYCFC Win Match Recap, pres. by @ProvidentBank I https://t.co/zc6nJiFevZ#RBNYvNYC #RBNY pic.twitter.com/3nLunmaBP8 — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) June 23, 2022

Por su parte, Luis Barrazas de Nuevo México, con una parada en los últimos minutos del primer tiempo al venezolano Cristian Cásseres, que abultaría el marcador desde la primera mitad. Antes, Lewis Morgan había amenazado la portería con un violento tiro libre que se desvió por poco.

Sin embargo, el primer gol llegó en la segunda mitad del partido que, psicológicamente, afectó al equipo lo que permitió que cayeran dos goles más. Así pues, el brasilero Thiago Andradre fue expulsado con una roja directa.

Finalmente, el otro equipo semifinalista de la Copa US Open se conocerá del resultado entre el duelo del Orlando City y el Nashville, el próximo miércoles. Por otro lado, la otra semifinal se filtrará entre Sacramento y el Sporting Kansas City.

