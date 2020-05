Carolina del Norte superó los 15 mil contagios de COVID-19

Carolina del Norte – Estados Unidos.- A 15.045 aumentaron los casos de coronavirus COVID-19 en Carolina del Norte, informó el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

El reporte diario del Departamento que indica que el estado superó los 15 mil contagios también precisa que hasta el momento 464 personas diagnosticadas perdieron la vida.

En Carolina del Norte se han confirmado casos del nuevo coronavirus en 99 de los 100 condados. En total se han realizado 195.865 pruebas de detección.

Mecklenburg continúa como el condado más afectado con 2.134 y 62 decesos.

En el estado las personas mayores de 65 años representan el 86% de las muertes a pesar de que este grupo tiene el 21% de los contagios totales.

La mayoría de contagios (42%) ocurrió en personas con edades entre 25 y 49 años. 25 % tiene entre 50 y 64 años; 8% entre 18 y 24 años; y 3% entre 0 y 17 años.

Hasta este lunes no hay registro de decesos de personas menores de 24 años.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos reconoce que hay personas con COVID-19 que no se incluirán en los recuentos diarios de casos confirmados por el laboratorio, debido a que tenían síntomas mínimos o ninguno y no fueron examinadas; tenían síntomas pero no buscaron atención médica o buscaron atención médica pero no fueron examinadas.