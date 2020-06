Alcaldesa Lyles pide a Cooper hacer obligatorio el uso de mascarillas

CHARLOTTE, NC.- La alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, pidió al gobernador Roy Cooper hacer obligatorio el uso de mascarillas justo en momentos en que Carolina del Norte ha registrado un aumento de contagios de coronavirus COVID-19 en las últimas semanas.

“Hoy le pedí al gobernador un requerimiento estatal para usar máscaras de protección en público. Apoyo esto para todos nuestros ciudadanos porque proporciona medidas adicionales significativas para ayudar a combatir la propagación de COVID-19”, tuiteó Lyles.

La solicitud de la alcaldesa ocurrió después de una reunión del Consejo de la Ciudad de Charlotte, y otros líderes de la ciudad en la que se plantearon requerimientos sobre hacer obligatorias las máscaras en áreas públicas.

“Personalmente soy partidario de tener algún tipo de reglas sobre el uso de mascarillas”, dijo la alcaldesa Pro Tem Julie Eiselt.

Este planteamiento fue respaldado por Lyles quien agregó que sin embargo no quiere adelantarse a la decisión del gobernador Roy Cooper quien ha dejado abierta la posibilidad de que el uso de mascarillas sea incluido en el plan integral contra la pandemia que anunciará esta semana.

En varios condados del país, incluidos de Carolina del Norte, las autoridades han decido normas relacionadas con el uso de protectores faciales en lugares públicos.

Today, I asked the @NC_Governor for a statewide requirement to wear protective face masks in public. I support this for all of our citizens because it provides additional meaningful steps to help combat the spread of COVID-19.

